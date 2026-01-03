Brocante Rocroi
Brocante Rocroi dimanche 16 août 2026.
Brocante
Rocroi Ardennes
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Organisée par le CCAS 5€ les 5 mètres paiement à la réservation café offert à chaque exposant
.
Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 12 42 32 36 ccas.rocroi@gmail.com
English :
Organized by the CCAS 5? per 5 metres payment on reservation coffee offered to each exhibitor
L’événement Brocante Rocroi a été mis à jour le 2025-12-16 par Ardennes Tourisme