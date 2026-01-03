Corrida des Remparts

Rocroi Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez-vous faufiler dans les rues pavées de la cité fortifiée, arpenter les remparts, foncer dans la poterne… Une course atypique vous attend !Venez avec votre enthousiasme sportif et votre bonne humeur. La fête foraine, avec musique et petite restauration, vous permettront de finir la soirée dans une chouette ambiance. Un agréable moment à passer dans la jolie ville étoile, aux fortifications originales: Rocroy.Fermeture des routes de 14h à 17h

.

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est rocroi.sports.nature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wind your way through the cobbled streets of the fortified town, survey the ramparts, plunge into the postern… This is an unusual race! Come with your sporting enthusiasm and your good humor. The funfair, with its live music and light refreshments, will ensure that the evening ends on a high note. A great time to be had in the pretty star town with its original fortifications: Rocroy.Road closures from 2pm to 5pm

L’événement Corrida des Remparts Rocroi a été mis à jour le 2025-12-16 par Ardennes Tourisme