Saint-Amour

Brocante

Centre-ville Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 04:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez chiner à Saint-Amour !

Brocante dans toutes les rues du centre-ville.

Aire de jeux

Animations

Sandwichs et viennoiserie

Exposants 1€50 le mètre linéaire

Inscription et renseignements 07:83:64:44:15 .

Centre-ville Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15

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English :

L’événement Brocante Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA