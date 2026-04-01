Brocante Saint-Amour
Brocante Saint-Amour dimanche 26 avril 2026.
Saint-Amour
Brocante
Centre-ville Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 04:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez chiner à Saint-Amour !
Brocante dans toutes les rues du centre-ville.
Aire de jeux
Animations
Sandwichs et viennoiserie
Exposants 1€50 le mètre linéaire
Inscription et renseignements 07:83:64:44:15 .
Centre-ville Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15
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English :
L’événement Brocante Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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