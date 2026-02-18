Brocante Saint-Gilles
Brocante Saint-Gilles dimanche 21 juin 2026.
Brocante
Saint-Gilles Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Brocante annuelle.
Brocante toute la journée avec buvette, panier garni, petite restauration. .
Saint-Gilles 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 51 28
English :
Annual flea market.
L’événement Brocante Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne