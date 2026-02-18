Foire aux melons Saint-Gilles
Foire aux melons Saint-Gilles jeudi 20 août 2026.
Foire aux melons
Route de Saint-Benoît Saint-Gilles Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Foire, brocante, course cycliste, repas champêtre et bal.
Brocante dès 6h, foire à partir 8h. Course cycliste Triangle USA , repas champêtre midi et soir, bal gratuit le soir. .
Route de Saint-Benoît Saint-Gilles 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 51 28 comitedesfetes.saintgilles36@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fair and flea market.
L’événement Foire aux melons Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne