Foire aux melons Saint-Gilles

Foire aux melons

Route de Saint-Benoît Saint-Gilles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 08:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Foire, brocante, course cycliste, repas champêtre et bal.

Brocante dès 6h, foire à partir 8h. Course cycliste Triangle USA , repas champêtre midi et soir, bal gratuit le soir. .

Route de Saint-Benoît Saint-Gilles 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 51 28 comitedesfetes.saintgilles36@gmail.com

English :

Fair and flea market.

