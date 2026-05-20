Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles
Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles jeudi 10 septembre 2026.
Saint-Gilles
Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière
1 La Belhomière Saint-Gilles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 9 juillet, 27 août, et 10 septembre à 14h30 pour découvrir l’univers de l’herberie de la Belhomière à Saint-Gilles !
Visite détaillée de la micro ferme bio et séchoir, en production de plantes aromatiques et fruits rouges. Dégustation de tisanes, gelées et compotes.
4€/personne.
Inscriptions au 06 11 65 89 69 ou herberie.belhomiere@gmail.com .
1 La Belhomière Saint-Gilles 50180 Manche Normandie +33 6 11 65 89 69
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English : Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière
L’événement Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô
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