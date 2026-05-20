Saint-Gilles

Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière

1 La Belhomière Saint-Gilles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 9 juillet, 27 août, et 10 septembre à 14h30 pour découvrir l’univers de l’herberie de la Belhomière à Saint-Gilles !

Visite détaillée de la micro ferme bio et séchoir, en production de plantes aromatiques et fruits rouges. Dégustation de tisanes, gelées et compotes.

4€/personne.

Inscriptions au 06 11 65 89 69 ou herberie.belhomiere@gmail.com .

1 La Belhomière Saint-Gilles 50180 Manche Normandie +33 6 11 65 89 69

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English : Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière

L’événement Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô