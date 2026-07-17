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AGENDA · Saint-Gilles

Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Saint-Gilles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles
Ville
30800 Saint-Gilles
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : le temple protestant Samedi 19 septembre, 11h00 Temple protestant Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes. Venez découvrir son élégante architecture et l’histoire de la communauté protestante de Saint-Gilles.

Temple protestant Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie
Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir aux visiteurs son élégante architecture et l’histoire des protestants à Saint-Gilles.

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