Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles », Ecluse de Saint-Gilles, Saint-Gilles
samedi 19 septembre 2026 · Ecluse de Saint-Gilles · Saint-Gilles
Informations pratiques
Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Samedi 19 septembre, 14h30 Ecluse de Saint-Gilles Gard
Gratuit. Places limitées, sur réservation via le lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-lecluse-de-saint-gilles-30-journees-du-patrimoine-2025-tickets-1637949524119?aff=oddtdtcreator. RDV à l’écluse de Saint-Gilles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles
Exceptionnellement ouverte au public, l’écluse de Saint-Gilles vous invite à découvrir :
- Les coulisses de la navigation sur le canal du Rhône à Sète
- L’histoire de cette écluse qui relie le canal au Petit Rhône
Visite guidée organisée par Voies Navigables de France
Ecluse de Saint-Gilles Route des Iscles 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 34 39 58 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-lecluse-de-saint-gilles-30-journees-du-patrimoine-2025-tickets-1637949524119?aff=oddtdtcreator »}]
Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles
@ Ville de Saint-Gilles
À voir aussi à Saint-Gilles (Gard)
- Foire aux melons Saint-Gilles 20 août 2026
- Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles 27 août 2026
- Vide-grenier Saint-Gilles 6 septembre 2026
- Visites du jeudi > Herberie de la Belhomière Saint-Gilles 10 septembre 2026
- Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles 19 septembre 2026