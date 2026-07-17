Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles », Ecluse de Saint-Gilles, Saint-Gilles

Informations pratiques

Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Samedi 19 septembre, 14h30 Ecluse de Saint-Gilles Gard

Gratuit. Places limitées, sur réservation via le lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-lecluse-de-saint-gilles-30-journees-du-patrimoine-2025-tickets-1637949524119?aff=oddtdtcreator. RDV à l’écluse de Saint-Gilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

Exceptionnellement ouverte au public, l’écluse de Saint-Gilles vous invite à découvrir :

Les coulisses de la navigation sur le canal du Rhône à Sète

L’histoire de cette écluse qui relie le canal au Petit Rhône

Visite guidée organisée par Voies Navigables de France

Ecluse de Saint-Gilles Route des Iscles 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 34 39 58 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-lecluse-de-saint-gilles-30-journees-du-patrimoine-2025-tickets-1637949524119?aff=oddtdtcreator »}]

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

@ Ville de Saint-Gilles