Brocante | Saint Même Les Carrières Stade de foot Saint-Même-les-Carrières
Brocante | Saint Même Les Carrières Stade de foot Saint-Même-les-Carrières samedi 6 juin 2026.
Saint-Même-les-Carrières
Brocante | Saint Même Les Carrières
Stade de foot 52 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nous vous attendons nombreux pour notre brocante annuelle dans une ambiance conviviale et familiale !
Venez chiner, manger et passer un bon moment avec nous !
On compte sur vous !
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Stade de foot 52 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 95 41 28
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English : Brocante | Saint Même Les Carrières
We look forward to seeing you at our annual flea market in a friendly, family atmosphere!
Come and browse, eat and have a good time with us!
We’re counting on you!
L’événement Brocante | Saint Même Les Carrières Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Cognac