Brocante | Saint Même Les Carrières Stade de foot Saint-Même-les-Carrières

Saint-Même-les-Carrières

Brocante | Saint Même Les Carrières

Stade de foot 52 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous vous attendons nombreux pour notre brocante annuelle dans une ambiance conviviale et familiale !

Venez chiner, manger et passer un bon moment avec nous !

On compte sur vous !

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Stade de foot 52 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 95 41 28

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English : Brocante | Saint Même Les Carrières

We look forward to seeing you at our annual flea market in a friendly, family atmosphere!

Come and browse, eat and have a good time with us!

We’re counting on you!

L’événement Brocante | Saint Même Les Carrières Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Cognac