Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Saint-Michel-de-Veisse

Brocante Saint-Michel-de-Veisse

Brocante Saint-Michel-de-Veisse dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 23480 Saint-Michel-de-Veisse

Département : Creuse

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Michel-de-Veisse

Brocante

Saint-Michel-de-Veisse Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

  .

Saint-Michel-de-Veisse 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 93 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Saint-Michel-de-Veisse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Saint-Michel-de-Veisse (Creuse)