Rochechinard

Brocante sans fanfreluche ni plastique

Mal Vit Rochechinard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rendez-vous pour la 6ᵉ édition de la brocante Sans fanfreluche ni plastique , un événement incontournable dédié aux objets de la fin du XIXᵉ siècle aux années 1930. Une belle occasion de chiner des pièces authentiques et chargées d’histoire.

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Mal Vit Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14 jdlaforest26@gmail.com

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English :

Don’t miss the 6th edition of the “No Frills, No Plastic” flea market, a must-attend event dedicated to items from the late 19th century through the 1930s. A wonderful opportunity to hunt for authentic pieces steeped in history.

L’événement Brocante sans fanfreluche ni plastique Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme