Rochechinard

Concert dans l’église

Mal Vit Rochechinard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Sandra et Fabrice vous invitent à un concert de chant et guitare classique dans l’église. Un duo complice pour une soirée musicale chaleureuse, colorée et pleine de fantaisie.

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Mal Vit Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14 jdlaforest26@gmail.com

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English :

Sandra and Fabrice invite you to a concert of classical singing and guitar in the church. This close-knit duo promises a warm, vibrant, and whimsical evening of music.

L’événement Concert dans l’église Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme