Brocante Semur-en-Vallon
Brocante Semur-en-Vallon samedi 2 mai 2026.
Semur-en-Vallon
Brocante
Étang Semur-en-Vallon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Buvette et restauration sur place
Emplacements gratuits
Soirée années 80 avec Flavien Hoyeau à partir de 19h .
Étang Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 9 79 68 02 94
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English :
L’événement Brocante Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois
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