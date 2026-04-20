Semur-en-Vallon

Brocante

Étang Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Buvette et restauration sur place

Emplacements gratuits

Soirée années 80 avec Flavien Hoyeau à partir de 19h .

Étang Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 9 79 68 02 94

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English :

L’événement Brocante Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois