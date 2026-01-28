Journées Européennes du Patrimoine Muséotrain Semur-en-Vallon

Journées Européennes du Patrimoine Muséotrain

La gare Semur-en-Vallon Sarthe

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-19

Au programme Balade en train Visite du museotrain

La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 86 museotrain@gmail.com

English :

Program: Train ride Visit to the museotrain

