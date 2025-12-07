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Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon

Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place des Jardins Judas

Ville : 72390 Semur-en-Vallon

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Semur-en-Vallon

Son & lumière et feu d’artifice

Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Animation DJ, restauration sur place et feu d’artifice tiré à 23h au château.
Entrée gratuite.   .

Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 13 18 70 

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English :

L’événement Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays Perche Sarthois

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