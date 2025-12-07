Semur-en-Vallon

Son & lumière et feu d’artifice

Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Animation DJ, restauration sur place et feu d’artifice tiré à 23h au château.

Entrée gratuite. .

Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 13 18 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays Perche Sarthois