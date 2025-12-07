Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon
Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon samedi 13 juin 2026.
Semur-en-Vallon
Son & lumière et feu d’artifice
Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Animation DJ, restauration sur place et feu d’artifice tiré à 23h au château.
Entrée gratuite. .
Place des Jardins Judas Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 13 18 70
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English :
L’événement Son & lumière et feu d’artifice Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays Perche Sarthois
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