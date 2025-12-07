Le Train de Noël Museotrain Semur-en-Vallon

Le Train de Noël

Museotrain La gare Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous le dimanche 1er décembre de 14h à 16h.

Le Train de Noël 2025

Rendez-vous le dimanche 7 décembre de 14h à 16h.

Cette année, venez chercher le Père Noël perdu dans le musée… Si vous y parvenez, une surprise vous attendra

Les horaires de trains sont les suivants

14h

15h

16h

Les tarifs sont les suivants

Adulte (à partir de 15 ans) 10 €

Enfant (de 5 à 14 ans) 7 €

Gratuit (enfants moins de 4 ans)

Plus d’infos et réservation sur museotrain.fr .

Museotrain La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33 ccfsv333@gmail.com

English :

See you on Sunday, December 1 from 2pm to 4pm.

German :

Treffpunkt ist am Sonntag, den 1. Dezember, von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Italiano :

Ci vediamo domenica 1 dicembre dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Nos vemos el domingo 1 de diciembre de 14.00 a 16.00 horas.

L’événement Le Train de Noël Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2025-11-20 par Bureau d’information touristique de Vibraye