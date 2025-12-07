Le Train de Noël Museotrain Semur-en-Vallon
Le Train de Noël
Museotrain La gare Semur-en-Vallon Sarthe
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Train de Noël 2025
Rendez-vous le dimanche 7 décembre de 14h à 16h.
Cette année, venez chercher le Père Noël perdu dans le musée… Si vous y parvenez, une surprise vous attendra
Les horaires de trains sont les suivants
14h
15h
16h
Les tarifs sont les suivants
Adulte (à partir de 15 ans) 10 €
Enfant (de 5 à 14 ans) 7 €
Gratuit (enfants moins de 4 ans)
Plus d’infos et réservation sur museotrain.fr .
Museotrain La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33 ccfsv333@gmail.com
