Nuit européenne des musées Semur-en-Vallon
Nuit européenne des musées Semur-en-Vallon samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées
La gare Semur-en-Vallon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous à la gare à 20h pour embarquer dans un ancien train qui vous conduira vers le Museotrain pour une visite nocturne inédite. Présence de chanteurs bénévoles dans une ambiance tamisée. .
La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33 museotrain@gmail.com
