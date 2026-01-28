Nuit européenne des musées Semur-en-Vallon

Nuit européenne des musées

La gare Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous à la gare à 20h pour embarquer dans un ancien train qui vous conduira vers le Museotrain pour une visite nocturne inédite. Présence de chanteurs bénévoles dans une ambiance tamisée. .

La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33 museotrain@gmail.com

