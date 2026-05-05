Brocante solidaire, Reconstruire Ensemble, Mainvilliers

Brocante solidaire Mercredi 6 mai, 14h00 Reconstruire Ensemble Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

ChartràVélo participe à la brocante solidaire du 11, Cœur de quartier à Mainvilliers

Le mercredi 6 mai, ChartràVélo sera présent à Mainvilliers à l’occasion de la première brocante solidaire organisée dans le quartier du 11, Cœur de quartier.

Rendez-vous à partir de 14h devant les 2, 4 et 6 avenue de Bretagne pour un après-midi placé sous le signe de la solidarité, du réemploi et du lien entre habitants.

Une présence de ChartràVélo pour accompagner les cyclistes

À cette occasion, les bénévoles de ChartràVélo proposeront un stand de réparation de vélos.

L’objectif : permettre à chacun de repartir avec un vélo en bon état de fonctionnement, mais aussi transmettre les bons gestes pour entretenir son matériel au quotidien.

Ce type d’action s’inscrit pleinement dans les missions de l’association :

encourager la pratique du vélo

rendre son usage accessible à toutes et tous

développer l’autonomie des usagers

Un événement convivial et engagé

Cette brocante solidaire réunira plusieurs initiatives locales :

un stand de recyclerie avec des objets à petit prix

des créations couture réalisées par des habitantes

un espace de convivialité avec thé et café proposés via un vélo triporteur

un goûter préparé par les jeunes du quartier

Cet événement illustre une dynamique locale forte autour du réemploi, de la solidarité et de la participation des habitants.

Un rendez-vous ouvert à toutes et tous

Que vous veniez pour faire réparer votre vélo, chiner, échanger ou simplement passer un moment convivial, cette brocante est ouverte à tous les habitants du quartier et au-delà.

ChartràVélo se réjouit de participer à cette première édition et de contribuer à faire vivre ces initiatives locales.

Informations pratiques

Mercredi 6 mai

À partir de 14h

2 / 4 / 6 avenue de Bretagne – Mainvilliers

Reconstruire Ensemble 2, avenue de Bretagne, Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Le 11 organise sa brocante solidaire et vous invite pour un atelier réparation de vélo

Reconstruire Ensemble