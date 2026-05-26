Stenay

Brocante

Place Vauban Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association Générations Loisirs organise une brocante sur la place Vauban à l’arrière de la résidence. Venez nombreux à dénicher les bonnes affaires !

Pour les exposants, le mètre linéaire est facturé 1€

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Place Vauban Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 46 50

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English :

The Générations Loisirs association is organizing a flea market on the Place Vauban at the back of the residence. Come one, come all to find bargains!

For stallholders, a linear meter is charged at 1?

Refreshments and snacks on site.

L’événement Brocante Stenay a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE