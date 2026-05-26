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Brocante Stenay

Brocante Stenay dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place Vauban

Ville : 55700 Stenay

Département : Meuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Stenay

Brocante

Place Vauban Stenay Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

L’association Générations Loisirs organise une brocante sur la place Vauban à l’arrière de la résidence. Venez nombreux à dénicher les bonnes affaires !
Pour les exposants, le mètre linéaire est facturé 1€

Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0  .

Place Vauban Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 46 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Générations Loisirs association is organizing a flea market on the Place Vauban at the back of the residence. Come one, come all to find bargains!
For stallholders, a linear meter is charged at 1?

Refreshments and snacks on site.

L’événement Brocante Stenay a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

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