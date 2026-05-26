Brocante Stenay
Brocante Stenay dimanche 28 juin 2026.
Stenay
Brocante
Place Vauban Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association Générations Loisirs organise une brocante sur la place Vauban à l’arrière de la résidence. Venez nombreux à dénicher les bonnes affaires !
Pour les exposants, le mètre linéaire est facturé 1€
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
Place Vauban Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 46 50
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English :
The Générations Loisirs association is organizing a flea market on the Place Vauban at the back of the residence. Come one, come all to find bargains!
For stallholders, a linear meter is charged at 1?
Refreshments and snacks on site.
L’événement Brocante Stenay a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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