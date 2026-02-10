Kiosque en fête Stenay

Kiosque en fête

Place de la République Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’Office de tourisme vous invite à son grand événement musical annuel Kiosque en Fête.

Ambiance décontractée assurée sous chapiteaux où tables et bancs seront installés. Viandes locales, frites fraîches, bar à vins de Meuse, bières locales, champagne, softs, café, gaufres… Une soirée à déguster sans modération !

Au programme de cette 20e édition anniversaire

Dès 19h, découvrez des groupes locaux et venus d’ailleurs le duo Christophe & Helmut , Morik et Jo Has a Gun s’enchaîneront sur scène pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

Une soirée festive et conviviale garantie ! Des animations surprises sont prévues pour célébrer cet te édition aniversaire.

Cette manifestation organisée en partenariat avec la Ville de Stenay, la Codecom du Pays de Stenay et du Val dunois et le Conseil départemental de la Meuse.Tout public

0 .

Place de la République Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 64 22 bonjour@montsetvalleesdemeuse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office invites you to its annual musical event, Kiosque en Fête.

Relaxed atmosphere guaranteed under marquees where tables and benches will be set up. Local meats, fresh French fries, Meuse wine bar, local beers, champagne, soft drinks, coffee, waffles? An evening to be enjoyed without moderation!

On the program for this 20th anniversary edition:

From 7pm, discover local and international bands: the duo Christophe & Helmut , Morik and Jo Has a Gun will take to the stage to keep you dancing until the end of the night!

A festive and convivial evening guaranteed! Surprise entertainment is planned to celebrate this anniversary edition.

This event is organized in partnership with the town of Stenay, the Codecom du Pays de Stenay et du Val dunois and the Conseil départemental de la Meuse.

L’événement Kiosque en fête Stenay a été mis à jour le 2026-02-10 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE