Marché semi-nocturne Rue du Port Stenay

Stenay

Marché semi-nocturne

Rue du Port Port de plaisance Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01

Suite au succès de 2025, les marchés semi nocturnes reviennent cette année ! Ils se tiennent une fois par mois au port de plaisance de Stenay. Venez flâner au bord de l’eau, découvrir des produits locaux et artisanaux et profiter d’une ambiance conviviale en début de soirée !

Pour lancer la saison, une marche groupée de 7 km est organisée par Stenay’Run au départ du port, rendez-vous à 17h30 !Tout public

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Rue du Port Port de plaisance Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 64 22 bonjour@montsetvalleesdemeuse.com

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English :

Following the success of 2025, the semi-nightly markets are back this year! They take place once a month at the Stenay marina. Come and stroll along the waterfront, discover local products and crafts, and enjoy the friendly atmosphere in the early evening!

To kick off the season, Stenay’Run is organizing a 7 km group walk, starting from the harbor at 5:30 p.m.!

L’événement Marché semi-nocturne Stenay a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE