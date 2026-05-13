Médiateur d’un soir, Musée de la bière de Stenay, Stenay

Médiateur d’un soir Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la bière de Stenay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre !, l’équipe de médiation du musée vous propose de prolonger le travail sur les œuvres du projet « podcasts » afin de découvrir le métier de médiateur culturel.

Après une préparation à la description d’objets avec le professeur référent et la découverte des œuvres lors de la session d’enregistrement, les élèves sont amenés à concevoir un cartel par objet et à rédiger un texte de présentation de l’œuvre.

Nécessitant un travail de recherche, de rédaction et de travail sur l’oralité, le projet se conclura par l’accrochage des cartels près des objets dans le musée et par une présentation orale des œuvres par les élèves volontaires lors de la Nuit Européenne des Musées le samedi 23 mai 2026 à 18h.

Musée de la bière de Stenay 17, rue du moulin 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 (0)3 29 80 68 78 https://museedelabiere.com/ https://www.facebook.com/musee.biere/?locale=fr_FR Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe. La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée. Accessible aux personnes en situation de handicap.

Parking attenant.

La classe, l’œuvre !

Musée de la Bière