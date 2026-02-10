Brocante Étang de la Dodane Stenay

Brocante

Étang de la Dodane Chemin de la Gare Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Avis aux chineurs, la Société de pêche Stenay Pouilly organise sa toute première brocante dans le cadre naturel de l’Étang de la Dodane.

Une tombola sera également organisée. Petite restauration et buvette seront proposées sur place.

Pour les personnes souhaitant exposer, l’emplacement est gratuit mais un chèque de caution de 10€ sera demandé.

La réservation se fait par téléphone.Tout public

0 .

Étang de la Dodane Chemin de la Gare Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 22 34 40 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Société de pêche Stenay Pouilly is organizing its very first flea market in the natural setting of the Étang de la Dodane.

A tombola will also be organized. Snacks and refreshments will be available on site.

For those wishing to exhibit, the site is free, but a 10? deposit check will be required.

Reservations can be made by telephone.

L’événement Brocante Stenay a été mis à jour le 2026-02-10 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE