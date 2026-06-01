Jardin-atelier de Lalo Céram: visiter, créer autrement, les yeux fermés !, L’atelier jardin de Lalo Ceram, Stenay

Jardin-atelier de Lalo Céram: visiter, créer autrement, les yeux fermés ! 6 et 7 juin L’atelier jardin de Lalo Ceram Meuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Lalo Céram : créer autrement, les yeux fermés

Associé à l’immersion sensorielle dans les Jardins d’Armelle, l’atelier-jardin Lalo Céram propose une expérience singulière en parfaite résonance avec le thème : le modelage détente à l’aveugle.

À 11h, 13h, 15h et 17h, sous le tilleul, les participants sont invités à fermer les yeux et à laisser leurs mains guider la création. L’argile devient alors un langage tactile, libre, instinctif. Forme abstraite ou imaginée, chaque pièce naît d’un dialogue intérieur.

Accessible à tous — petits et grands, voyants ou non-voyants — cet atelier gratuit est une véritable expérience de lâcher-prise, une parenthèse de connexion à soi dans un cadre naturel inspirant.

Un week-end pour ressentir, découvrir, se reconnecter.

Dans l’esprit des Rendez-vous aux jardins, ce week-end célèbre la richesse des jardins comme lieux de vie, de transmission et d’émotion. Entre découverte botanique, promenade sensorielle et création artistique, tout est réuni pour vivre un moment authentique, hors du temps.

Petit récapitulatif des visites de jardins sur Stenay lors des Rendez-vous aux Jardins : Atelier-Jardin Lalo Céram, Les Jardins d’Armelle, le jardin du Musée de la Bière, le jardin aux oiseaux de Dominique et Véronique Landragin à Laneuville-sur-Meuse (2 km de Stenay).

L’atelier jardin de Lalo Ceram 17, rue Basse des Remparts 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est 0651312341 https://laloceram-art.com https://www.facebook.com/laloceram;https://www.instagram.com/laloceram/

Lalo Céram : créer autrement, les yeux fermés

©Lalo Céram