Concert Renaud en toute intimité Taverne du musée de la bière Stenay

Concert Renaud en toute intimité

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique à la Taverne du Musée. Christophe, Helmut et Ghislain vous donne rendez-vous pour mettre à l’honneur le chanteur française de renom Renaud, de quoi passer une agréable fin de journée au rythme de ces musiques mêlant humour, tendresse et coup de gueule.Tout public

English :

Come and celebrate the fête de la musique at the Taverne du Musée. Christophe, Helmut and Ghislain will be honoring Renaud, the famous French singer, with their music, which combines humor, tenderness and a good laugh.

