Animations pour tous, Musée de la bière de Stenay, Stenay

Animations pour tous Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la bière de Stenay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les portes du Musée de la Bière s’ouvrent exceptionnellement aux visiteurs de 18h, de nombreuses animations viendront ponctuer l’évènement : présentation du travail des élèves de 6e du collège de Montmédy sur les œuvres du musée dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre » ; « Question pour un houblon » et venez tester vos connaissances brassicoles lors d’une visite-quizz ludique.

Musée de la bière de Stenay Rue du Moulin, 55700 Stenay, France Stenay 55700 Meuse Grand Est 33329806878 https://museedelabiere.com La collection présente de manière très complète le produit bière : ses ingrédients, son histoire, ses techniques de fabrication, ses pratiques de consommation ainsi que les arts qui ont été produits pour le mettre en valeur.

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