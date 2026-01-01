Après-midi gourmandises Taverne du Musée de la Bière Stenay

Après-midi gourmandises

Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay Meuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-11

Pour déguster en famille ou entre amis de succulentes gaufres à la bière, la Taverne du Musée de la Bière vous invite à son après-midi gourmand.Tout public

Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 musee.biere@meuse.fr

English :

The Taverne du Musée de la Bière invites you to enjoy delicious beer waffles with family and friends.

L’événement Après-midi gourmandises Stenay a été mis à jour le 2026-01-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE