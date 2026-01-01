Après-midi gourmandises Taverne du Musée de la Bière Stenay
Après-midi gourmandises Taverne du Musée de la Bière Stenay mercredi 21 janvier 2026.
Après-midi gourmandises
Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-11
Pour déguster en famille ou entre amis de succulentes gaufres à la bière, la Taverne du Musée de la Bière vous invite à son après-midi gourmand.Tout public
.
Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 musee.biere@meuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Taverne du Musée de la Bière invites you to enjoy delicious beer waffles with family and friends.
L’événement Après-midi gourmandises Stenay a été mis à jour le 2026-01-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE