Marché Les P’tits Paniers Bio Taverne du musée de la bière Stenay

Marché Les P’tits Paniers Bio

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 18:15:00

fin : 2026-03-31 19:15:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-14 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-08 2026-12-22

Notre idéal ? Manger local. Notre moteur? Rencontrer les producteurs. Notre action? Une saine alimentation. Notre besoin ? Créer du lien.

Rendez-vous à la Taverne du Musée de la bière chaque quinzaine, livraison directe de légumes de saison, fromages frais et affinés de vache, brebis et chèvre, lait yaourts œufs pains et viennoiseries diverses farines et légumineuses viandes de bœuf et volailles, plantes aromatiques et condimentaires confitures compotes et miel thé tisanes et vins…

Des produits locaux servis par les producteurs !Tout public

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Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 43 96 98 86 lesptitspaniers@laposte.net

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English :

Our ideal? Eat local. Our driving force? Meeting producers. What we do? Healthy eating. Our need? Creating links.

Appointments at the Taverne du Musée de la bière every two weeks, direct delivery of seasonal vegetables, fresh and mature cheeses from cows, sheep and goats, milk, yoghurts, eggs, breads and pastries, various flours and pulses, beef and poultry, aromatic plants and condiments, jams, compotes and honey, tea, herbal teas and wines…

Local products served up by local producers!

L’événement Marché Les P’tits Paniers Bio Stenay a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE