Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique Musée de la bière Stenay

Stenay

Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À travers une présentation imagée, venez découvrir les principes de l’archéologie sous-marine. Marine Flamion, archiviste et médiatrice du patrimoine de la ville de Stenay, elle-même archéologue subaquatique, nous emporte dans son univers. Des premiers plongeurs dans l’Antiquité jusqu’aux technologies de pointe utilisées aujourd’hui, embarquez avec elle pour une plongée dans la recherche archéo-subaquatique.Tout public

0 .

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the principles of underwater archaeology through a visual presentation. Marine Flamion, archivist and heritage mediator for the town of Stenay, and herself an underwater archaeologist, takes us into her world. From the first divers in Antiquity to the cutting-edge technologies used today, join her on a dive into archaeo-subaquatic research.

L’événement Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique Stenay a été mis à jour le 2026-04-19 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE