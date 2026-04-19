Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique Musée de la bière Stenay
Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique Musée de la bière Stenay samedi 30 mai 2026.
Stenay
Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique
Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
À travers une présentation imagée, venez découvrir les principes de l’archéologie sous-marine. Marine Flamion, archiviste et médiatrice du patrimoine de la ville de Stenay, elle-même archéologue subaquatique, nous emporte dans son univers. Des premiers plongeurs dans l’Antiquité jusqu’aux technologies de pointe utilisées aujourd’hui, embarquez avec elle pour une plongée dans la recherche archéo-subaquatique.Tout public
0 .
Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the principles of underwater archaeology through a visual presentation. Marine Flamion, archivist and heritage mediator for the town of Stenay, and herself an underwater archaeologist, takes us into her world. From the first divers in Antiquity to the cutting-edge technologies used today, join her on a dive into archaeo-subaquatic research.
L’événement Conférence Histoire de la plongée et de l’archéologie subaquatique Stenay a été mis à jour le 2026-04-19 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
À voir aussi à Stenay (Meuse)
- Concert Kelly got a Gun Taverne du musée de la bière Stenay 25 avril 2026
- Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Musée de la bière Stenay 26 avril 2026
- Circuit boucle de la Meuse Stenay Meuse 1 mai 2026
- Circuit au pays de la bière Stenay Meuse 1 mai 2026
- Circuit chemins de mémoire n°8 du pays de Stenay au Val Dunois Stenay Meuse 1 mai 2026