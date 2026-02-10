Concert Les Viziteurs Taverne du musée de la bière Stenay

Concert Les Viziteurs

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Samedi 2026-11-07 19:00:00

Pour son concert d’automne, la Taverne accueille Les Viziteurs, un groupe français à l’univers aussi varié qu’attachant. Celui-ci se distingue par la diversité de son répertoire et la qualité de ses interprétations, puisant aussi bien dans la pop-rock, la chanson française que les musiques de séries ou de films. Préparez-vous à une agréable soirée d’échange et de plaisir partagé où vous retrouverez une atmosphère conviviale et chaleureuse grâce à ces quatre musiciens.Tout public

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr



For its autumn concert, the Taverne welcomes Les Viziteurs, a French group whose universe is as varied as it is engaging. Their repertoire is as diverse as their interpretations, drawing from pop-rock, French chanson and music from TV series and films. Prepare yourself for a pleasant evening of shared pleasure, where you’ll find a warm and friendly atmosphere thanks to these four musicians.

