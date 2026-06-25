Quins

Brocante & Vide Grange

26 rue du Château de Cadars 12800 Quins Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-08

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29

Chinez, découvrez et redonnez vie aux objets d’autrefois à la brocante du Grenier du Château de Cadars, à Quins.

Avis aux amateurs de belles trouvailles et d’objets chargés d’histoire !

À partir du 8 juillet, le Grenier du Château de Cadars, situé à Quins, ouvre les portes de sa brocante les mercredis et samedis de juillet, de 9h30 à 12h, ainsi que sur rendez-vous.

Partez à la découverte d’un large choix d’objets anciens, de meubles, de décorations, de vaisselle, de curiosités et de trésors oubliés qui n’attendent qu’une seconde vie. .

26 rue du Château de Cadars 12800 Quins Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 51 04 vanille.12@outlook.com

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English :

Browse, discover, and breathe new life into vintage items at the Grenier du Château de Cadars flea market in Quins.

L’événement Brocante & Vide Grange Quins a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)