Brocante & Vide Grange Quins
Brocante & Vide Grange Quins mercredi 8 juillet 2026.
Quins
Brocante & Vide Grange
26 rue du Château de Cadars 12800 Quins Quins Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-08
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29
Chinez, découvrez et redonnez vie aux objets d’autrefois à la brocante du Grenier du Château de Cadars, à Quins.
Avis aux amateurs de belles trouvailles et d’objets chargés d’histoire !
À partir du 8 juillet, le Grenier du Château de Cadars, situé à Quins, ouvre les portes de sa brocante les mercredis et samedis de juillet, de 9h30 à 12h, ainsi que sur rendez-vous.
Partez à la découverte d’un large choix d’objets anciens, de meubles, de décorations, de vaisselle, de curiosités et de trésors oubliés qui n’attendent qu’une seconde vie. .
26 rue du Château de Cadars 12800 Quins Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 51 04 vanille.12@outlook.com
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English :
Browse, discover, and breathe new life into vintage items at the Grenier du Château de Cadars flea market in Quins.
L’événement Brocante & Vide Grange Quins a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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