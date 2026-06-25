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Exposition de voitures anciennes Quins

Exposition de voitures anciennes Quins

Exposition de voitures anciennes Quins samedi 25 juillet 2026.

Adresse
26 rue du Château de Cadars
Ville
12800 Quins
Département
Aveyron
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Quins

Exposition de voitures anciennes

26 rue du Château de Cadars Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez découvrir de nombreuses voitures et motos de collection !
Patricia et Jean Philippe vous invitent à une exposition de motos et de voitures anciennes pour tous les amoureux de voitures sportives ou populaires.
Dans le jardin, vous pourrez déguster un goûter ! Ceci dans le but d’échanger, de partager entre passionnés et de passer une agréable journée.
Ouvert à toutes et tous !   .

26 rue du Château de Cadars Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 26 04 67 89  vanille.12@outlook.com

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English :

Come discover a wide variety of classic cars and motorcycles!

L’événement Exposition de voitures anciennes Quins a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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