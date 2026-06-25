Exposition de voitures anciennes Quins
Exposition de voitures anciennes Quins samedi 25 juillet 2026.
Quins
Exposition de voitures anciennes
26 rue du Château de Cadars Quins Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir de nombreuses voitures et motos de collection !
Patricia et Jean Philippe vous invitent à une exposition de motos et de voitures anciennes pour tous les amoureux de voitures sportives ou populaires.
Dans le jardin, vous pourrez déguster un goûter ! Ceci dans le but d’échanger, de partager entre passionnés et de passer une agréable journée.
Ouvert à toutes et tous ! .
26 rue du Château de Cadars Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 26 04 67 89 vanille.12@outlook.com
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English :
Come discover a wide variety of classic cars and motorcycles!
L’événement Exposition de voitures anciennes Quins a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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