Quins

Exposition de voitures anciennes

26 rue du Château de Cadars Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir de nombreuses voitures et motos de collection !

Patricia et Jean Philippe vous invitent à une exposition de motos et de voitures anciennes pour tous les amoureux de voitures sportives ou populaires.

Dans le jardin, vous pourrez déguster un goûter ! Ceci dans le but d’échanger, de partager entre passionnés et de passer une agréable journée.

Ouvert à toutes et tous ! .

26 rue du Château de Cadars Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 26 04 67 89 vanille.12@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover a wide variety of classic cars and motorcycles!

L’événement Exposition de voitures anciennes Quins a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)