Informations pratiques

Ajat

Brocante vide grenier

Ajat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations.

Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations. .

Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66

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English : Brocante vide grenier

On-site dining and refreshment stand, various games and activities.

L’événement Brocante vide grenier Ajat a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir