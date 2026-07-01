AGENDA · Ajat
Brocante vide grenier Ajat
dimanche 12 juillet 2026 · Ajat
Informations pratiques
Ajat
Brocante vide grenier
Ajat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations.
Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations. .
Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66
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English : Brocante vide grenier
On-site dining and refreshment stand, various games and activities.
L’événement Brocante vide grenier Ajat a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir