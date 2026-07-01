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AGENDA · Ajat

Brocante vide grenier Ajat

dimanche 12 juillet 2026 · Ajat

Brocante vide grenier Ajat

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
24210 Ajat
Département
Dordogne
Tarif

Ajat

Brocante vide grenier

Ajat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations.
Restauration et buvette sur place, divers jeux et animations.   .

Ajat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66 

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English : Brocante vide grenier

On-site dining and refreshment stand, various games and activities.

L’événement Brocante vide grenier Ajat a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir

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