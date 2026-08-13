Informations pratiques

Barlieu

Brocante Vide grenier

Badineau Barlieu Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner ou exposer autour de l’étang de Badineau.

Venez chiner autour de l’étang de Badineau.

Le site est ombragé et vous pourrez aussi profiter d’une démonstration de modélisme naval.

Restauration sur place, Crêperie, Buvette .

Badineau Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14

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English :

Come browse or set up a booth around the Badineau Pond.

L’événement Brocante Vide grenier Barlieu a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois