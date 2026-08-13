Brocante Vide grenier Barlieu
dimanche 6 septembre 2026 · Barlieu
Informations pratiques
Barlieu
Brocante Vide grenier
Badineau Barlieu Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner ou exposer autour de l’étang de Badineau.
Venez chiner autour de l’étang de Badineau.
Le site est ombragé et vous pourrez aussi profiter d’une démonstration de modélisme naval.
Restauration sur place, Crêperie, Buvette .
Badineau Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14
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English :
Come browse or set up a booth around the Badineau Pond.
L’événement Brocante Vide grenier Barlieu a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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