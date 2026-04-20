Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental

Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental

Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental vendredi 8 mai 2026.

Ville : 18210 Bessais-le-Fromental

Département : Cher

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bessais-le-Fromental

Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental

Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Organisée par le Comité des fêtes de Bessais-le-Fromental
1,50 € le m linéaire, réservation et renseignements 02 48 60 76 54 (Guy Audonnet)   .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 76 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Comité des fêtes de Bessais-le-Fromental

L’événement Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-04-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

À voir aussi à Bessais-le-Fromental (Cher)