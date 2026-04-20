Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental
Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental vendredi 8 mai 2026.
Bessais-le-Fromental
Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental
Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Organisée par le Comité des fêtes de Bessais-le-Fromental
1,50 € le m linéaire, réservation et renseignements 02 48 60 76 54 (Guy Audonnet) .
Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 76 54
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English :
Organized by the Comité des fêtes de Bessais-le-Fromental
L’événement Brocante Vide-Grenier Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-04-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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