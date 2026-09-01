Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Brocante vide-grenier

Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Brocante Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes.

.

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flea Market and Yard Sale

Flea Market and Yard Sale organized by the Festival Committee.

L’événement Brocante vide-grenier Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes