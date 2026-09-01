Brocante vide-grenier Bourcefranc-le-Chapus
dimanche 27 septembre 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Brocante vide-grenier
Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Brocante Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes.
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Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com
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English : Flea Market and Yard Sale
Flea Market and Yard Sale organized by the Festival Committee.
L’événement Brocante vide-grenier Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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