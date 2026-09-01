UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Brocante vide-grenier Bourcefranc-le-Chapus

dimanche 27 septembre 2026 · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bourcefranc-le-Chapus

Brocante vide-grenier

Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Brocante Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes.
  .

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62  cdfbourcefranc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flea Market and Yard Sale

Flea Market and Yard Sale organized by the Festival Committee.

L’événement Brocante vide-grenier Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime)