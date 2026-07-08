Les journées du Patrimoine Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
samedi 19 septembre 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Les journées du Patrimoine Fort Louvois
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite à l’occasion des journées du Patrimoine.
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
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English :
Visit on the occasion of Heritage Days.
L’événement Les journées du Patrimoine Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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