Les journées du Patrimoine Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Les journées du Patrimoine Fort Louvois

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite à l’occasion des journées du Patrimoine.

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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com

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English :

Visit on the occasion of Heritage Days.

L’événement Les journées du Patrimoine Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes