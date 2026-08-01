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AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Concours de palet Bourcefranc-le-Chapus

samedi 29 août 2026 · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
au Vieux Chapus
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Bourcefranc-le-Chapus

Concours de palet

au Vieux Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Participez au Concours de palet à Bourcefranc-le-Chapus ! L’événement inclut également un repas organisé par une association. Parties gratuites pour les enfants. réservation obligatoire
  .

au Vieux Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 95 77 

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English :

Enter the Bourcefranc-le-Chapus Palet Contest! The event also includes a meal organized by a local association. Free games for children. Reservations required.

L’événement Concours de palet Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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