Concours de palet Bourcefranc-le-Chapus
samedi 29 août 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Concours de palet
au Vieux Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Participez au Concours de palet à Bourcefranc-le-Chapus ! L’événement inclut également un repas organisé par une association. Parties gratuites pour les enfants. réservation obligatoire
.
au Vieux Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 95 77
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English :
Enter the Bourcefranc-le-Chapus Palet Contest! The event also includes a meal organized by a local association. Free games for children. Reservations required.
L’événement Concours de palet Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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