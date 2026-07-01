Visite libre du Fort Louvois, Fort Louvois, Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Visite libre du Fort Louvois 19 et 20 septembre Fort Louvois Charente-Maritime

Tarif : 2€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visitez en autonomie le donjon, la caserne, la halle aux vivres, la poudrière et le corps de garde. Découvrez l’architecture unique du site et laissez-vous conter son histoire.

Accès uniquement en bateau. Rotations toutes les 10 minutes, dans la limite de 12 passagers par traversée.

Samedi 19, de 9h30 à 13h30.

Dimanche 20, de 9h30 à 15h.

Aucun accès à pied ne sera possible durant ces deux journées.

Fort Louvois Port du Chapus, 17560 Bourcefranc-le-Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 23 22 http://www.fort-louvois.com Le fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle construite sur un rocher entre l’Île d’Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il croisait ses tirs de canons avec ceux de la citadelle d’Oléron pour défendre l’arsenal maritime de Rochefort. À marée basse, on y accède à pied par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute, une navette gratuite assure la liaison depuis le port.

Visitez en autonomie le donjon, la caserne, la halle aux vivres, la poudrière, le corps de garde…Découvrez son architecture unique et laissez-vous conter son histoire.

©fortlouvois