Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat
Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat dimanche 14 juin 2026.
Domérat
Brocante Vide Grenier
Rue de la Malicorne Le Cros Domérat Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez faire de bonnes affaires ! Brocante organisée par l’amicale laïque Alain Fournier.
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Rue de la Malicorne Le Cros Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 11 18 17 amicalelaique.alainfournier@laposte.net
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English :
Come and make some bargains! Flea market organized by l?amicale laïque Alain Fournier.
L’événement Brocante Vide Grenier Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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