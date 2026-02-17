Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat

Domérat

Brocante Vide Grenier

Rue de la Malicorne Le Cros Domérat Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez faire de bonnes affaires ! Brocante organisée par l’amicale laïque Alain Fournier.

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Rue de la Malicorne Le Cros Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 11 18 17 amicalelaique.alainfournier@laposte.net

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English :

Come and make some bargains! Flea market organized by l?amicale laïque Alain Fournier.

L’événement Brocante Vide Grenier Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme