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Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat

Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue de la Malicorne

Adresse : Le Cros

Ville : 03410 Domérat

Département : Allier

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 le mètre

Domérat

Brocante Vide Grenier

Rue de la Malicorne Le Cros Domérat Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez faire de bonnes affaires ! Brocante organisée par l’amicale laïque Alain Fournier.
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Rue de la Malicorne Le Cros Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 11 18 17  amicalelaique.alainfournier@laposte.net

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Come and make some bargains! Flea market organized by l?amicale laïque Alain Fournier.

L’événement Brocante Vide Grenier Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme

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