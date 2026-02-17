Domérat

Fête de la Musique à Domérat

Centre Bourg Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Débutons l’été comme il se doit en profitant de la musique de nos artistes locaux ! Rendez-vous dans le centre bourg de Domérat pour profiter de cette nouvelle édition de la fête de la musique.

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Centre Bourg Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr

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English :

Let’s start the summer in style, with music from our local artists! Rendezvous in the center of Domérat to enjoy this new edition of the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique à Domérat Domérat a été mis à jour le 2026-05-05 par Montluçon Tourisme