Soirée jeux d’ambiance Le coffre disparu Rue Marcel Cachin Domérat

Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03

2026-04-03

L’équipe Co-Libris vous propose de venir passer une soirée jeux d’ambiance avec formule ludo-miam apportez de quoi grignoter pour un repas partagé !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

English :

The Co-Libris team invites you to join us for an evening of games and fun: bring a snack for a shared meal!

