Soirée jeux d’ambiance Le coffre disparu Rue Marcel Cachin Domérat

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
L’équipe Co-Libris vous propose de venir passer une soirée jeux d’ambiance avec formule ludo-miam apportez de quoi grignoter pour un repas partagé !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
The Co-Libris team invites you to join us for an evening of games and fun: bring a snack for a shared meal!
