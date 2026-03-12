Informations pratiques

Montbazens

Brocante, vide grenier et vide atelier

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Brocante, vide grenier et vide atelier, place du Foirail Bas, avenue du Colombier et sous les arches toute la journée. Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53

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English :

Brocante, vide grenier and vide atelier, place du Foirail Bas, avenue du Colombier and under the arches all day. Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)

L’événement Brocante, vide grenier et vide atelier Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)