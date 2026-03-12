Brocante, vide grenier et vide atelier Montbazens
dimanche 11 octobre 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Brocante, vide grenier et vide atelier
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Brocante, vide grenier et vide atelier, place du Foirail Bas, avenue du Colombier et sous les arches toute la journée. Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)
.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante, vide grenier and vide atelier, place du Foirail Bas, avenue du Colombier and under the arches all day. Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)
L’événement Brocante, vide grenier et vide atelier Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Montbazens (Aveyron)
- Journée du Livre, Moulin de la Culture, Montbazens 3 octobre 2026
- Tombola des commerçants Montbazens 1 décembre 2026
- Noël des p’tits bambins Montbazens 13 décembre 2026