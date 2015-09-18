Informations pratiques

La Couvertoirade

Brocante Vide-grenier

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Plateau repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Face à la cité médiévale de la Couvertoirade, venez chiner lors du vide-grenier annuel de l’association Les Amis de St-Caprais.

Pour les visiteurs découvrez les stands variés remplis d’objets insolites ou pratiques, de la quarantaine d’exposants.

Une restauration maison est prévue sur place. Plateau repas ( Melon, jambon, Aligot saucisse, Fromage, glace)

La manifestation se déroule devant la magnifique cité de la Couvertoirade et permet de visiter la cité templière tout en faisant de bonnes affaires.

9h-18h 15 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 89 94 74 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opposite the medieval town of Couvertoirade, come and browse at the annual garage sale organized by the association Les Amis de St-Caprais.

L’événement Brocante Vide-grenier La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)