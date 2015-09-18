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AGENDA · La Couvertoirade

Brocante Vide-grenier La Couvertoirade

samedi 22 août 2026 · La Couvertoirade

Brocante Vide-grenier La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Plateau repas

La Couvertoirade

Brocante Vide-grenier

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Plateau repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Face à la cité médiévale de la Couvertoirade, venez chiner lors du vide-grenier annuel de l’association Les Amis de St-Caprais.
Pour les visiteurs découvrez les stands variés remplis d’objets insolites ou pratiques, de la quarantaine d’exposants.
Une restauration maison est prévue sur place. Plateau repas ( Melon, jambon, Aligot saucisse, Fromage, glace)
La manifestation se déroule devant la magnifique cité de la Couvertoirade et permet de visiter la cité templière tout en faisant de bonnes affaires.
9h-18h 15  .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 89 94 74 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opposite the medieval town of Couvertoirade, come and browse at the annual garage sale organized by the association Les Amis de St-Caprais.

L’événement Brocante Vide-grenier La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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