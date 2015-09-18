Brocante Vide-grenier La Couvertoirade
samedi 22 août 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Brocante Vide-grenier
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Plateau repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Face à la cité médiévale de la Couvertoirade, venez chiner lors du vide-grenier annuel de l’association Les Amis de St-Caprais.
Pour les visiteurs découvrez les stands variés remplis d’objets insolites ou pratiques, de la quarantaine d’exposants.
Une restauration maison est prévue sur place. Plateau repas ( Melon, jambon, Aligot saucisse, Fromage, glace)
La manifestation se déroule devant la magnifique cité de la Couvertoirade et permet de visiter la cité templière tout en faisant de bonnes affaires.
9h-18h 15 .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 89 94 74 75
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English :
Opposite the medieval town of Couvertoirade, come and browse at the annual garage sale organized by the association Les Amis de St-Caprais.
L’événement Brocante Vide-grenier La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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