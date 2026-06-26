Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud samedi 8 août 2026.

La Jemaye-Ponteyraud

Brocante & Vide-Grenier

Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vide grenier organisé par l’association Les Fanas d’opéra en Périgord Vert.

Commune de Ponteyraud

Buvette et petite restauration sur place

Informations et réservations au 05 53 90 17 74 ou 06 63 08 57 07 .

Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 17 74

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English : Brocante & Vide-Grenier

L’événement Brocante & Vide-Grenier La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne