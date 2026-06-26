Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud
Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud samedi 8 août 2026.
La Jemaye-Ponteyraud
Brocante & Vide-Grenier
Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide grenier organisé par l’association Les Fanas d’opéra en Périgord Vert.
Commune de Ponteyraud
Buvette et petite restauration sur place
Informations et réservations au 05 53 90 17 74 ou 06 63 08 57 07 .
Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 17 74
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English : Brocante & Vide-Grenier
L’événement Brocante & Vide-Grenier La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne
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