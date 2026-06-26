UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud

Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud

Brocante & Vide-Grenier Le Bourg de Ponteyraud La Jemaye-Ponteyraud samedi 8 août 2026.

Lieu
Le Bourg de Ponteyraud
Adresse
Devant l'église
Ville
24410 La Jemaye-Ponteyraud
Département
Dordogne
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

La Jemaye-Ponteyraud

Brocante & Vide-Grenier

Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vide grenier organisé par l’association Les Fanas d’opéra en Périgord Vert.

Commune de Ponteyraud
Buvette et petite restauration sur place
Informations et réservations au 05 53 90 17 74 ou 06 63 08 57 07   .

Le Bourg de Ponteyraud Devant l’église La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 17 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante & Vide-Grenier

L’événement Brocante & Vide-Grenier La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne

À voir aussi à La Jemaye-Ponteyraud (Dordogne)