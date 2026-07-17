Flore de la Double périgourdine : entre boisements et zones humides à la Jemaye, Parking à l’est du site (départ du parcours santé), La Jemaye-Ponteyraud

Informations pratiques

Flore de la Double périgourdine : entre boisements et zones humides à la Jemaye Mercredi 22 juillet, 13h30 Parking à l’est du site (départ du parcours santé) Dordogne

Sortie gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T13:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T13:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00

Situé au cœur de la Double périgourdine, le site de la Jemaye est constitué par un ensemble remarquable d’étangs et de boisements, classé espace naturel sensible par le Département de la Dordogne.

Mercredi 22 juillet, nous vous proposons de partir à la découverte de quelques-unes des richesses des lieux, sous l’angle de la flore sauvage. Nous prospecterons dans les bois, mais également sur les bords d’étang qui abritent des cortèges d’espèces spécialisés telles que la Pilulaire à globules ou la Littorelle à une fleur. Nous tenterons également de retrouver la très rare Canche des marais, anciennement signalée sur le site et non revue depuis.

La sortie sera animée par Jean-Claude Abadie, botaniste au CBN Sud-Atlantique.

Infos pratiques :

Sortie gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire via ce formulaire

Marche de quelques kilomètres à prévoir avec des prospections en terrain marécageux. Prévoir bottes ou chaussures adaptées, eau, et tenue adéquate en fonction des conditions météo.

RDV à 13h30 sur le parking à l’est du site au départ du parcours santé (GPS : 45.15954, 0.28449).

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Sortie organisée par le CBN Sud-Atlantique en partenariat avec le Département de la Dordogne

Parking à l’est du site (départ du parcours santé) 45.15954, 0.28449 La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=2UIns9jSIUKpnOgQZyCGuzkT3HKfMqNOjUaPRX28j7pUNzRXVkFXMUJJQ0EwM0NMTkcyWTQzNDFCUC4u »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=2UIns9jSIUKpnOgQZyCGuzkT3HKfMqNOjUaPRX28j7pUNzRXVkFXMUJJQ0EwM0NMTkcyWTQzNDFCUC4u »}]

La Jemaye-Ponteyraud (24) – Découverte des richesses de la flore sauvage de la Double périgourdine au sein de l’espace naturel sensible de la Jemaye.

J.-C. ABADIE, CBNSA