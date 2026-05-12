Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud
Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud vendredi 31 juillet 2026.
La Jemaye-Ponteyraud
Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye
La Jemaye-Ponteyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14
Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé
Session à 14h, 15h et 16
Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg
Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 €
Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé
Session à 14h, 15h et 16
Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg
Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 € .
La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr
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English : Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye
Come and discover the electric draisienne on a short course with the expertise of a specialist instructor
All levels with qualified instructor. 12 people maximum. from 6 years and up to 80kg
Plan to arrive 15 minutes before departure. Price 8 ?
L’événement Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne
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