Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud

Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud

Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 24410 La Jemaye-Ponteyraud

Département : Dordogne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Jemaye-Ponteyraud

Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye

La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14

Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé
Session à 14h, 15h et 16
Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 €
Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé
Session à 14h, 15h et 16
Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 €   .

La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10  contact@perigord-inattendu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye

Come and discover the electric draisienne on a short course with the expertise of a specialist instructor

All levels with qualified instructor. 12 people maximum. from 6 years and up to 80kg

Plan to arrive 15 minutes before departure. Price 8 ?

L’événement Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne

À voir aussi à La Jemaye-Ponteyraud (Dordogne)