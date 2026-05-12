La Jemaye-Ponteyraud

Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye

La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé

Session à 14h, 15h et 16

Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 €

Venez découvrir la draisienne électrique sur un petit parcours avec l’expertise d’un encadrant spécialisé

Session à 14h, 15h et 16

Tout niveau avec encadrant diplômé. 12 personnes maximum. à partir de 6 ans et jusqu’à 80kg

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ. Tarif 8 € .

La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye

Come and discover the electric draisienne on a short course with the expertise of a specialist instructor

All levels with qualified instructor. 12 people maximum. from 6 years and up to 80kg

Plan to arrive 15 minutes before departure. Price 8 ?

L’événement Été Actif Draisienne électrique au grand étangs de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne