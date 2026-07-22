Brocante / Vide -grenier Stade Plouguiel

Informations pratiques

Plouguiel

Brocante / Vide -grenier

Stade Route de Plougrescant Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brocante/vide-grenier au stade de Plouguiel.

Buvette, restauration, toilettes

4 parkings dont un PMR .

Stade Route de Plougrescant Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 46 81

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English :

L’événement Brocante / Vide -grenier Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose