AGENDA · Plouguiel
Brocante / Vide -grenier Stade Plouguiel
dimanche 26 juillet 2026 · Stade · Plouguiel
Informations pratiques
Plouguiel
Brocante / Vide -grenier
Stade Route de Plougrescant Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Brocante/vide-grenier au stade de Plouguiel.
Buvette, restauration, toilettes
4 parkings dont un PMR .
Stade Route de Plougrescant Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 46 81
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English :
L’événement Brocante / Vide -grenier Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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