Saint-Amand

Brocante, vide-grenier

salle polyvalente Jean-Jacques Nadaud Saint-Amand Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une brocante plus sportive.

Le traditionnel vide-greniers avec des activités sportives pour tous au fil de la journée (Tournois divers courses d’adresse, tir à la corde, lancers de précision…

Trail pour les enfants en fin de matinée

– 800 m. (6/9 ans)

– 1600 m. (9/12 ans)

Snack Buvette .

salle polyvalente Jean-Jacques Nadaud Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 52 37 lastamandaise@gmail.com

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English : Brocante, vide-grenier

L’événement Brocante, vide-grenier Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Aubusson-Felletin