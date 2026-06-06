Brocante, vide-grenier Saint-Amand
Brocante, vide-grenier Saint-Amand samedi 11 juillet 2026.
Saint-Amand
Brocante, vide-grenier
salle polyvalente Jean-Jacques Nadaud Saint-Amand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Une brocante plus sportive.
Le traditionnel vide-greniers avec des activités sportives pour tous au fil de la journée (Tournois divers courses d’adresse, tir à la corde, lancers de précision…
Trail pour les enfants en fin de matinée
– 800 m. (6/9 ans)
– 1600 m. (9/12 ans)
Snack Buvette .
salle polyvalente Jean-Jacques Nadaud Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 52 37 lastamandaise@gmail.com
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English : Brocante, vide-grenier
L’événement Brocante, vide-grenier Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Aubusson-Felletin
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