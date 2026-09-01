Informations pratiques

Saint-Félix

Brocante Vide grenier

Le Bourg Saint-Félix Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante vide grenier organisé par le nouveau Comité des fêtes de Saint-Felix , restauration et buvette sur place.

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Le Bourg Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 01 90

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English : Brocante Vide grenier

A car boot sale organised by the new Saint-Felix Festival Committee, with food and drinks available on site.

L’événement Brocante Vide grenier Saint-Félix a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Sud Charente