Brocante Vide grenier Saint-Félix
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Félix
Informations pratiques
Saint-Félix
Brocante Vide grenier
Le Bourg Saint-Félix Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante vide grenier organisé par le nouveau Comité des fêtes de Saint-Felix , restauration et buvette sur place.
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Le Bourg Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 01 90
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English : Brocante Vide grenier
A car boot sale organised by the new Saint-Felix Festival Committee, with food and drinks available on site.
L’événement Brocante Vide grenier Saint-Félix a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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